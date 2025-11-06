06 Kasım 2025, Perşembe MUSTAFA ÇULCU











G.Saray tarih yazdı Galatasaray topa daha çok sahip olan ve önde pres yapan taraftı.

İlk yarı kapalı savunmayı açmakta zorlandı. Ajax'ın tek oyun planı yüksek ortalarla Weghorst'u ceza alanında buluşturmaktı. İlkay ah bu maç tam senlikti. Hele bir de Yunus sahada olabilseydi ağır kalan, adam ve alan paylaşımında sıkıntılı Ajax savunması karşısında daha ilk yarıda iş biterdi.

İki kaliteli ortada Osimhen iki gol pozisyonu yakaladı. İkinci yarıda benzer ortada ilk golü buldu. Hat-trick yapan Osimhen ve oynadığı futbol ile Galatasaray tarih yazdı. Bravo Galatasaray, futbolumuzun gururu oldunuz.



Benoit Bastien 42 yaşında, öğretmen.

Fransızların Turpin, Letexier'den sonra 3 numarası. Geçen sezon 10 uluslararası maçla en iyi sezonunu yaşadı.

12 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi 3. Tur'da S.Bratislava-K.Almaty maçını 11 sarı 1 kırmızı kartla tamamladı.

28 Ağustos'da Utrecht-Mostar Avrupa Ligi yönetti.



4'te Torreira'ya kontrolsüz hareketi dolayısıyla Mokoi'ye gösterdiği sarı ile otoritesini ortaya koydu.

Singo'nun 39'da Wijndal'a ve 40'ta Gloukh'a yaptığı eylemlerde sarı görmemesi büyük şanstı! Kulübelerden gelen tepkilere karşı UEFA sıfır tolerans diyor, Bastien de örneği uyguladı.

64'te Baas topa sağ kol açık genişleyerek geliyor, baldırından seken top net penaltı. Hakem göremedi, doğru VAR müdahalesi ile doğru penaltı kararı geldi. 76'da Barış Alper'in şutunda Alders'in sağ kolu yukarıda genişleyerek kayarak hamle yaptı. O kola gelen topta net penaltıydı Bastien de bastı penaltıyı...