Barış ile G.Saray pazarlıkta!

Barış Alper Yılmaz'ın, Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'den gelen transfer teklifi üzerine kafası karışmış ve bir süre kriz yaşanmıştı.. Aradan haftalar geçti.. Milli futbolcu ile Galatasaray arasındaki yeni sözleşme şartları hâlâ gerçekleşmedi.. Görüntüde bir şey yokmuş gibi bir hava olsa da iki taraf ekonomik olarak anlaşma sağlayamamış.. Barış, NEOM'dan 4 yıl için 50 milyon dolarlık bir teklif almıştı. TL olarak da yazalım: 2 milyar 85 milyon TL.. İnsanın aklını alacak kadar büyük bir rakam.. Tabii Galatasaray da oyuncu için 50 milyon dolar istemişti..

Rakamlar 40 milyon dolar seviyesinde kaldı.. Barış özür diledi ve kriz şimdilik rafa kaldırıldı.. Ama milli yıldız yeni sözleşme talep ederken istediği rakam da 7 milyon Euro idi.. Galatasaray, 'Biz sana 5 milyon Euro verelim.. Birkaç da bonus ekler destek oluruz' demiş.. Sonuçta ortada anlaşma yok.. Barış Alper yeni sözleşme imzalamak için bekliyor.. İstediği rakamdan da geri adım atmamış.. Bundan sonraki süreçte ne olacak onu da zaman gösterecek.. İşin perde arkası bu!



MERT GÜNOK'U LİNÇ EDERKEN BİR DÜŞÜNÜN!

Beşiktaş'ın kaptanı ve kalecisi Mert Günok yerden yere vuruluyor. Hataları olsa da biraz başka açıdan da bakmak lazım olaya.. Beşiktaş defansı 2.5 yıldır evlere şenlik.. Bir türlü aşı tutmadı, 9 stoper geldi-gitti! Her maç, önünde başka stoper ikilisi var. Bekler de Allah'a emanet.. Bu düzende bir kale- ci ne kadar başarılı olabilir ki! Galatasaray 10 kişiyle her topta soluğu Beşiktaş'ın kalesinde aldı..

36 yaşındaki eldiven, siyah-beyazlıların kalesini 129 maçta korurken, kariyerinde toplam 328 müsabakada forma giydi. Tam bir tecrübe abidesi olan Mert, 15 yaşında sırtına geçirdiği milli takım formasını 73 kez (37 kere A Milli) başarıyla terletti. Deneyimli isim, 43 defa da Avrupa sahnesinde boy gösterdi. Daha düne kadar milli takımın kalesini koruyan Mert, Uğurcan'dan çok daha kariyerli bir isim.



UEFA, TFF'YE KEREM'İ SORDU!

Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili bir süredir oldukça fazla iddia var. Milli oyuncu için F.Bahçe iki sözleşme yapmış. Biri asgari ücreti kapsayan ve TFF'ye yollanan muvakale, diğeri ise eski F.Bahçe yöneticisi Hakan Safi'nin yaptığı ve şirketini kapsayan yıllık 8 milyon 750 bin Euro (Vergi ve menajer ücreti dahil) olan sözleşme..

İki ayrı mukaveleyle ilgili UEFA, çıkan haberlerden dolayı TFF'den bilgi istemiş! TFF ise konuyla ilgili bir değerlendirme yaparken, F.Bahçe de uluslararası bir hukuk bürosundan görüş istemiş. Peki ne olacak? Konu TFF'nin masasında. En kötü senaryoda Kerem 4 ila 12 maç ceza alma riski ile karşı karşıya..