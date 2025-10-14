Kim kimi dövdü! İrfan yumruk attı! Cenk ne yaptı!

F.Bahçe'nin yeni yönetimi 2 önemli Türk futbolcusunu kadro dışı bıraktı... Fenerbahçe gibi şampiyonluk adayı bir takımda, milli ara gibi hassas bir dönemde iki tecrübeli (ve milli) oyuncuyu kadro dışı bırakmak, tuhaf bir karar! Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile teknik direktör Tedesco, kulüpte "Sıfır tolerans" ve yenilenme politikası izliyor belli ki! İrfan Can Kahveci'nin mental dalgalanmaları ile Cenk Tosun'un takım huzurunu bozan tepkileri (Samsunspor maçında yelek fırlatma iddiası) bu kararı haklı kılabilir mi? Sanmıyorum...

Başka bir şey varsa bunu Sayın Saran'a yarın sormak lazım.. Samsun'daki olayda taraflar birbirleri ile yumruk yumruğa kavga ediyor. İddiaya göre İrfan arkadaşını dövüyor.. Peki olayın diğer kahramanı Brown ne yaptı! Yanıt bulması gereken oldukça fazla soru var! A Milli Takım'ın önemli sınavları varken, Berke'nin takımdan kaçması üzerine 2 milli oyuncunun kadro dışı kalması Türk futbolunun önemli bir sorunu olsa gerek. Fenerbahçe'nin kadro dışı kararının, "Kimse vazgeçilmez değil" mesajını verdiği net! Ama bunu yaparken "Tüm suç bu iki adamda" deyip futbolcuları, taraftarın önüne atmak da doğru bir strateji mi? Kadro dışı bırakmak artık günümüz futbolunda gereksiz bir cezalandırma şekli… Kadroya almazsın, ocak ayında da satarsın. Bu kadar basit! Bak Beşiktaş şimdiden İrfan Can'ı istediğini dile getiriyor.



BARIŞ ALPER YALANCILARI!

Barış Alper'in yönetim ile yeni sözleşme için görüştüğünü yazdık, olay oldu! Özellikle Galatasaray medyası, "Yok öyle bir şey" diye naralar attı... Barış, Galatasaray'dan 100 milyon TL alırken şimdi Galatasaray kur farkı için rakamı 150 milyon TL yapmış. Yani 3 milyon Euro'nun farkını vermiş. Oysa istediği para 7 milyon Euro. Galatasaray verir-vermez bu benim konum değil. Ama gerçek bu!



OKAN BURUK TOPU HEP MEDYAYA ATIYOR

Okan Buruk, İcardi'ye sahip çıkarak yine medyaya yüklendi… İcardi'ye sahip çıkmak başka bir şey, konuyu Galatasaray ve İcardi'nin kafasını karıştırmaya getirmek ve "Kaos yaratmak için uğraşıyorlar" demek ayrı bir şey... Buruk diyor ki, "Eylülde sözleşme konuşmak kadar saçma bir şey görmedim. Muslera ve Mertens'te de bunu yaşadık. Çok büyük provokasyonlar var. Osimhen ve İcardi üzerinde görüyoruz. Galatasaray üstünde çok büyük provokasyonlar yapılıyor." Ne kadar basit değil mi? İcardi oynamadığı için mutsuz değil mi? Sözleşmesi sezon sonu bitmeyecek mi? Ocak ayından sonra başka takımlarla görüşme yapamaz mı? Bunları yazınca provokasyon oluyor... İsteniyor ki hiçbir şey yazmayalım, eleştirmeyelim aman ha... Hep iyi şeyler yazın. "4 yıldır Galatasaray'ı karıştırmak istiyorlar" diyen bir hoca 3 şampiyonluk yaşadı. Bu Fenerbahçe'nin yapı hikâyesine döner o zaman. Dolayısıyla İcardi ile ilgili bir sözleşme süreci tabi ki olacak. Başkan Dursun Özbek bile net bir mesaj vermedi mi: "Sözleşmesi için sezon biraz daha ilerlesin.." Yani diyor ki; "İcardi eski İcardi olmalı ki biz de masaya oturalım.." Bakalım kalacak mı, kalmayacak mı?