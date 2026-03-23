23 Mart 2026, Pazartesi LEVENT TÜZEMEN













Beklenenden erken dönebilir 1- Osimhen'in, ülkesi Nijerya'daki açıklamaları için yorumunuz nedir? Bu, Galatasaray Sağlık Heyeti'ni camia önünde zor durumda bırakır mı?

G.Saray, Osimhen'e göre oynamaya alıştı. Futbolda atan ile tutanın önemli olduğunu G.Saray'da net olarak gördük. Uğurcan kurtarıyor, Osimhen ya atıyor ya da attırıyor. Osimhen'siz G.Saray nasıl bir oyun ortaya koyacak merak ediyorum. Büyük ihtimal Lang solda, Yunus-Sane-Sallai üçlüsünden biri sağ kanatta, forvette de Barış görev yapacak. Liverpool'a elenmek G.Saray'a pahalıya patladı çünkü en önemli silahı Osimhen'i 1 aydan fazla kullanamayacak. Osimhen'in, Nijerya'da açıklama yapması doğal. Bu bilgiyi kendisine büyük ihtimalle sağlık heyeti verdi. Ancak bir bilgi; ameliyatta uygulanacak yöntem, Osimhen'in daha erken dönebilmesini sağlayacak diyorlar.



İCARDİ BÖYLE GİDERSE FORMAYI GÖREMEZ

2- İcardi'nin bu süreçte takımda bir katkısı olabileceğine inanıyor musunuz? Sözleşme için bir görüşme de yapılmadı.

Geldiği günden itibaren taraftarın ve takım arkadaşlarının sevgilisi olan İcardi, son dönemdeki tavırları ile büyük tepki çekiyor. Özellikle Liverpool maçında oyuna girmek istememesi ve sürekli "Ben ilk 11'i istiyorum. Osimhen'in arkasında 10 numarada görev yaparım" diye Okan Buruk üzerinde baskı kurmaya çalışması arkadaşları tarafından da hoş karşılanmadı. İcardi, Osimhen'in olmadığı dönemde hocasına gidip yaptıklarından dolayı özür dilemeli ve "Kalan haftalarda her sorumluluğu alırım" diyerek göreve talip olmalı. Eğer İcardi tavırlarında geri adım atmazsa Okan hocanın kendisine forma vereceğini düşünmüyorum. Bu hali ile G.Saray, İcardi'ye yeni kontrat önermez! İcardi, tekrardan sevilen ve çalışan İcardi haline geri dönmeli.