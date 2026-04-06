Spor yazarları Fenerbahçe-Beşiktaş maçını yorumladı: Galibiyet esas sorunu unutturmasın!
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş, Kadıköy'de karşılaştı. Büyük heyecana sahne olan derbide sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında gelen penaltı golüyle galibiyete uzandı. Mücadelenin ardından Fotomaç gazetesi yazarları derbiye dair çarpıcı yorumlar yaptı. İşte, o sözler... (FB-BJK Spor haberleri)
Fenerbahçe, ilk defa 11 yabancı ile çıktığı oyuna coşkulu ve etkili ön alan baskısıyla girdi. Beşiktaş ise kontratak futbolu ile daha net pozisyonlar buldu. Her iki takımın kazanma isteği üst seviyede. Beşiktaş savunmadan satranç oynar gibi pas trafiği ile çıkarak hücum aksiyonları geliştirdi.
Asensio sakatlanıp yerine Fred girince Fenerbahçe, bir süre oyun akışında şaşkınlık yaşadı. Ancak çabuk toparlandı. Kanatlardan etkili oldu. Beşiktaş da travmadan dolayı zorunlu Murillo-Gökhan, Fenerbahçe'de ise oyunda çok silik etkisiz kalınca Talisca-Cheriff, Musaba-Kerem değişiklikleri geldi. Beşiktaş, Rashica ve Cengiz'i oyuna alarak dinamizm kattı, geçişlerle gol aradı ancak aynı şekilde geçişler ile kalesinde tehlikeler yaşadı. Kaleci Ersin kurtarışlarıyla gecenin yıldızıydı. Uzatmalarda hakemin hatalı yorumu ile gelen penaltı Fenerbahçe'yi ipten aldı.
Yasin Kol ataması son derece riskli hatta hatalı olmasına rağmen, takımların hakem için olumlu bakış ve demeçleri oyunun gerginlik eşiğini düşürdü, güven ve sakinlik getirdi. Bu ılımlı atmosfer hakemin işini kolaylaştırdı. İlk yarıyı 15 faul; 1 sarı kart... Kaleci Ersin'e gösterdiği kartı kişiliği ile önleyebilirdi. Fenerbahçe'nin attığı gol öncesi asisti yapan Guendouzi, ofsayt; iptal doğru. VAR'ı dikkatinden dolayı kutlarım. 68'de Beşiktaş penaltı bekledi, hakemin devam kararı doğru. Oyunu bozan eylemleri sonrası nihayet Rıdvan'a ve Oosterwolde'ye doğru sarılar çıktı. Uzatma dakikalarında Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalı. Agbadou topla oynuyor sonrası takılma. Yazık, böyle penaltı olmaz. Maçın sonucunu Yasin Kol belirledi.
GÜRCAN BİLGİÇ - RÜZGAR DÖNDÜ!
Neresinden anlatmaya başlayacağını bilemediğimiz bir maç. Herkes uzatmalarda gelen penaltı kararını konuşacaktır. Biz de oradan başlayalım; Agbadou topa müdahale etmeden önce Nene'ye değiyor. Dolayısı ile VAR devreye giremez. Aksi yorum varsa penaltı değil. Seyredin; karar verin. Sonrasında sahaya çıkan Fenerbahçe takımı. 11 yabancı var sahada, hem de bir derbide. Bir de kırılma maçı. Aynısını geçen sene Mourinho Galatasaray maçında yapmıştı. Türk oyuncuların bu maçları algılaması, sorumluluk alma istekleri, sahaya getirdikleri enerji hep farklı olmuştur. Böyle bir artı değerden vazgeçti Tedesco. Genç bir takım var sahada. Onları Skriniar, Talisca ve Asensio yönetiyor. Takımın beyni sakatlandı, çıktı.
Kontrol yine sende. Ama uzatmalarla son 30'u Talisca'sız oynamaya karar vermek, sahadaki gençlerin acemiliğinin de üstüne çıkan bir karar. İlk hamlede yanlış yaptı aslında. Asensio çıkarken girmeliydi Cherif. Çünkü Talisca'nın en verimli olduğu pozisyon forvet arkası. Madem "verileri" değerlendirip, karar veriyorsun, bu ayrıntı neden sürekli ertelemede. Tedesco'ya yükleniyoruz ama dört karşı karşıya pozisyonda Ersin'i geçemedi, üç oyuncu. İlki 28. Saniyedeydi. Şimdi "Hoca ne yapsın?" dersek, haksız mıyız? Galatasaray ile puan farkı bire indi, Trabzonspor ile soluk soluğa devam ediyorlar. Lig yeniden başladı. Üç takım da hakemlerden şikayet ediyor. Bizi zor haftalar bekliyor.
ZEKİ UZUNDURUKAN - HIZ TESTİ!
Asensio ilk yarıda sakatlanıp çıktıktan sonra Fenerbahçe'nin pas oyunu aksamaya başladı. Asensio, Fenerbahçe'nin hem oyun aklı hem de oyun organizatörüydü. O çıkınca yerine giren Fred, Fenerbahçe'nin hızlı geçiş hücumlarına ayak uyduramadı. İlk yarıda Fenerbahçe de Beşiktaş da çok top kaybetti. Öndeki oyuncuları top tutamadı. Oysa Galatasaray'ın yenildiği haftada Fenerbahçe hızlı bir maç başlangıcı ile tribün desteğini arkasına alması gerekirdi. Fenerbahçe maçın hemen başında Nene ile net bir pozisyondan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerin kaleyi bulan şutu 25'te Talisca'nın frikiği ile geldi. İyi bir vuruştu, Ersin muazzam bir kurtarış yaptı bu pozisyonda.
İlk yarıda Ederson, Orkun'un ve Oh'un şutlarında iki müthiş kurtarış yaptı. Cerny'nin karşı karşıya şutunda ise Oosterwolde topun önüne yatarak adeta golü önledi. Musaba, Rıdvan ile girdiği ikili mücadelelerin çoğunda topu kaybetti. Rıdvan'ı geçtiği pozisyonlarda ise kötü ortalar yaptı Musaba. Asensio'nun sakatlanması, Tedesco'nun bütün oyun planlarını bozdu. Derbinin ilk yarısında performası ile dikkat çeken oyuncu Oosterwolde idi.
Beşiktaş ikinci yarının başında Asllani ile gole çık yaklaştı, ancak topa vurmakta gecikince Fenerbahçe savunması araya girdi. Ardından Guendouzi'nin şutunu Ersin kornere çeldi. Kornerden gelen topu ikinci yarıda Murillo'nun yerine giren Gökhan kendi kalesine gönderdi. Ama bu gol, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Beşiktaş'ın savunmasındaki sigortası Agbadou öyle bir hata yaptı ki, top bir anda Cherif'in önünde kaldı. Ama Fenerbahçe'nin forveti bu net pozisyonda kaleyi göremedi. Maçın son bölümünde Beşiktaş, Cengiz Ünder ile gole yaklaştı.
Ardından Kerem Aktürkoğlu karşı karşıya pozisyonda topu Ersin'e teslim etti. Uzun yıllardır anların bu kadar kötü oynandığı bir derbi izlememiştim. Bu nasıl beceriksizlik veya şanssızlıktır! İki takım da maç boyunca çok geçiş yedi. Çünkü atak sonlandırma konusunda sınıfta kaldılar. Çok sayıda top kaybının olduğu, atakların sonlandırılamadığı bir derbi izledik. Kaleci Ersin'in kalesinde devleştiği bir maç oldu.
Bu arada ikinci yarıda giren Cengiz Ünder öyle kritik noktada iki top kaybı yaptı ki... Bu iki top kaybının birinde Kerem, diğerinde Cherif golle burun buruna geldi. Oh çok çalışkan bir forvet. Maç içinde çok faydalı işler de yapıyor. Ama dün şunu gördük ki, iki takımın da A Plus santrforlara ihtiyacı var. Tam maç berabere mi bitiyor derken, kader anı sonucu belirledi. 90+7'de Yasin Kol'dan penaltı kararı geldi. (Agbadou ve Nene'nin pozisyonunda.) VAR Odasında pozisyon incelendi. Penaltıya onay geldi. Ancak pozisyon dışarıda! Dışarıdaki bir pozisyona penaltı verildiğini de görmüş olduk! Kerem'in penaltı golüyle derbiyi kazanan taraf Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe kazanarak şampiyonluk iddiasını kalan haftalara taşımayı başardı. Uzun maratonda son düzlüğe girildi. Dünkü derbi bir hız testiydi Fenerbahçe için!
EMRE BOL - 90 ARTI UMUT
Tedesco uzun bir aradan sonra ideal kadrosuna kavuştu. Edson Alvarez haricinde istediği 11'i sahaya sürecek durumdaydı. Lakin daha ilk yarıda takımın en çok skor katkısı yapan oyuncusu olan Asensio'yu kaybetti. Bir şanssızlıktır gidiyor. Vallahi anlamak mümkün değil. Sergen hocanın ise fazla alternatifi yok. Ligde 11'ini rahatça sayabildiğimiz takımlardan biri Beşiktaş. Ama bu kadroyla Süper Ligde bir hedefe yürüyebilmeleri imkansız. Karşılaşmanın ilk yarısı beklediğim gibi sarı- lacivertlilerin kontrolünde geçti. Özellikle Rıdvan'ın olduğu kanattan çok etkili oldular. Musaba neredeyse bütün pozisyonlarda Rıdvan'ı mağlup etmeyi başardı.
İki takımında yüzde 100 diyebileceğimiz gol pozisyonları vardı. Ama topu içeri atamadılar. İkinci yarı Fenerbahçe'nin kaçırdığı gollere inanamadım. Orta saha üstünlüğünü özellikle Kante'yle ele geçirmişsin ama kreatif, iş bitirici adamın yok! İki santrforu gönderip yerine oyuncu almazsan olacağı buydu. Maçı izleyenler görmüştür; pozisyona girme sıkıntısı yok. Ama golcün yok golcün! Karşı karşıya kalınan pozisyonlarda Ersin'i maçın yıldızı yaptılar. Son dakika verilen penaltı bana biraz ağır geldi. Galibiyet esas sorunu unutturmasın bir zahmet. Galatasaray'ın kaybettiği haftada öyle böyle galip gelmek önemliydi. Bu şansları değerlendirmek gerekiyor.
TURGAY DEMİR - DURMA DÜŞERSİN!
Şu derbiyi, Kosova ile oynadığımız finalin hakemi Michael Oliver yönetmiş olsa, son 50 yılın en iyi, en çata çat, en kapışmalı derbilerinden birini izleyebilirdik. İki takımın oyuncuları da komando kıvamında. Ligin en çok ikili mücadele kazanan oyuncuları bir araya gelmiş. Futbolun müsaade ettiği itme, çekme, rahatsız etme... Ne ararsan var... Yasin Kol biraz cesur olsa, tempodan korkmasa, olur olmaz düdük çalıp oyunu durdurmasa, bu derbi unutulmaz bir maça dönüşürdü. Kol'a rağmen yine de olabildiğince delikanlıca birçok kapışma izledik... İkinci yarıda film biraz değişti. Asllani'nin etkisiz oyunu, N'Didi'nin çok pas hatası yapması orta sahada Beşiktaş'ın tutunmasını zorlaştırdı. Cerny ve Olaitan kanatlarda kaybolurken Oh da bir kez olsun rahatlayıp oh diyemedi.
Hal böyle olunca Beşiktaş savunmasından çıkan toplar duvardan dönmüş gibi geri gelirken, Sergen Yalçın'ın Rashica'yı oyuna alması tam bir komediydi. Orta sahada sorun yaşıyorsan ve kulübede Salih Uçan varsa, onu alırsın. Rashica bugüne kadar ne yaptı ki bundan sonra yapsın? Fenerbahçe bu yarıda Kerem ve Cherif ile üç net pozisyon yakaladı. Ersin, üçünü de müthiş kurtardı. Oyunun son anlarında Yasin Kol ilginç bir penaltı verdi!.. İlginç, çünkü oyuncunun topa dokunduğunu görmeden kararı verdi; sonra da titreyerek VAR kararını bekledi. Karar tartışılır. Agbadou önce topa dokunuyor ama topu uzaklaştıramıyor. Dahası, topa vurduktan sonra Nene'nin düşmesine neden oluyor. Yani Nene devam etme şansını kaybediyor. Benim vicdanıma göre bu pozisyon penaltı. Koşarsan kazanırsın ya da en azından kaybetmezsin Beşiktaş ikinci yarıda durdu ve son saniyelerde vuruldu... Koşacaksın, durursan düşersin...
SİNAN VARDAR - ERSİN NE YAPSIN?
İstanbul'da güneşli ve güzel bir havada oynanan Fenerbahçe – Beşiktaş derbisi, beklendiği gibi büyük heyecana sahne oldu. Ancak bu maçta kalite yoktu. Daha 30. saniyede Nene'nin yakaladığı pozisyonla Fenerbahçe etkili başlamak istedi. İlk bölümde iki takım da temkinliydi. Kontrollü oyun, ani çıkışlar ve geçiş hücumları dikkat çekti. Beşiktaş ise bulduğu iki net fırsatlarda savunmayı ve kaleci Ederson'u geçemedi. İlk yarıda oyun dengeliydi. Fenerbahçe kanatlardan, özellikle Musaba üzerinden etkili olmaya çalıştı. Ancak Rıdvan o bölgeyi iyi kapattı. İki takım da golü bulabilecek pozisyonlar yakaladı ama tabelada değişen bir şey olmadı.
İkinci yarı başladığında ise sahadaki oyun bambaşka bir hâl aldı. Orta saha adeta ortadan kayboldu. Fenerbahçe baskıyı artırırken Sergen hoca maçı sadece seyretti! Murillo'nun kafa travması şüphesiyle oyundan çıkması, Beşiktaş savunmasının dengesini bozdu. Yerine giren Gökhan Sazdağı zorlandı. Ama orada bir isim vardı: Ersin Destanoğlu. Karşı karşıya kurtarışları, refleksleri ve soğukkanlılığıyla sadece takımını değil maçı da ayakta tuttu. Hele hele Guendouzi'nin köşeye giden topunu çıkarması müthişti. Helal olsun sana evlat! Açık konuşalım... Ersin olmasa Beşiktaş bu maçtan çok farklı bir sonuçla ayrılabilirdi. İkinci yarıda Fenerbahçe daha baskılıydı. Beşiktaş ise hatalarla dolu bir görüntü verdi. Bu tablo içinde ayakta kalan tek oyuncu Ersin'di. Agbadou ise beklentilerin çok uzağındaydı. Takımını yakan isimdi. Fenerbahçe tartışmalı bir penaltı vuruşuyla şampiyonluk yarışına tutuldu. Cherif diye bir oyuncu izledik. Kaç paraya transfer edildi. Agbadou ve Cherif gibi oyuncular yetenekli Türk gençlerinin önünü kesiyor. Gerçekten çok yazık!