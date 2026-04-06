Galatasaray'ın listesindeki isim için dev takas formülü! O yıldızlar takımdan ayrılabilir
Son dakika Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosuna katmak istediği isim için dikkat çeken transfer gelişmeleri gündeme gelmeye devam ediyor. Yıldız orta saha oyuncusu için Avrupa'dan gelen dev tekliflerin ardından bir takas formülü ortaya çıktı. İşte detaylar...
Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kazanırken, sarı-kırmızılıların orta saha hattı için düşündüğü isimlerden biriyle ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yaz transfer dönemi kapsamında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Galatasaray'ın listesinde yer alan oyunculardan biri için Avrupa devleri de devreye girdi.
Teknik direktör Okan Buruk'un da kadrosunda görmek istediği bu isim için önemli kulüplerin ciddi hazırlık yaptığı ifade ediliyor.
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olan orta saha oyuncusunun agresif oyun tarzı, top kazanma becerisi ve dinamizmiyle teknik heyetin dikkatini çekerken, oyuncunun transferi için rekabet giderek artıyor.
Merkez orta saha ve ön libero pozisyonlarında görev yapabilen 24 yaşındaki futbolcuya sadece Galatasaray'ın yanı sıra, Premier Lig ve Serie A'dan da talipler var.
Bu kulüplerden biri olan Newcastle United, transfer için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinin, Uruguay Milli Takımı forması giyen oyuncuyu kadrosuna katmak adına farklı formüller üzerinde durduğu ifade edildi.
MANUEL UGARTE TRANSFERİNDE SON DURUM
Caught Offside'da yer alan habere göreManchester United, orta sahada revizyona gitmeye hazırlanırken Ugarte ile yollarını ayırmayı planlıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın, Uruguaylı oyuncuyu bir takas anlaşmasında kullanabileceği ortaya çıktı.
Özellikle Newcastle United'ın yıldızları Sandro Tonali ve Bruno Guimaraes için girişimlerini sürdüren Manchester United, Ugarte'yi bu transferlerde koz olarak değerlendirmek istiyor.
Newcastle'ın mali durumu nedeniyle bu tarz bir takasa sıcak bakabileceği belirtilirken olası bir anlaşmada Ugarte'nin bonservisininin, toplam bedeli düşürebilecek önemli bir parça olabileceği vurgulandı.
Bu sezon Manchester United formasıyla 23 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, 915 dakika süre aldı ve gol-asist katkısı üretemedi. Uruguaylı yıldızın İngiliz devi ile olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor.