Moral ve motivasyon!

Trabzonspor oyun başlangıçı diziliş olarak 4-4-2 ile başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke iki santrfor Paul Onuachu ve Umut Nayir'la sahadaydı.

Bunun başlıca nedeni Eyüpspor'un size'lı stoperi ve savunma oyuncusunun olmamasıydı. Bu strateji ile maça başladı bordo-mavililer...

Bu anlayışta pozisyon üretip, gol atmak için hücumda oyunu genişletip çizgilere inip, kenar ortaları yapmak lazım.

Ernest Muçi, sol kenarda etkisiz kaldı.

Muçi, forvet arkasında daha iyi görünütde ve başarılı olan performansını bu sezon hep bu pozisyonda yani forvet arkasında verdi. İki santrforlu oyunda iyi görünmedi bordo-mavililer ilk 45 dakikada Buna bir de temposuz ve yavaş oyun eklenince üretemeyen, etkisiz bir ilk yarı geçirdi Trabzonspor.



Trabzonspor ikinci yarıya Felipe Augusto ve Wagner Pina ile başladı, Umut Nayir ve Lovik çıktı. Bu değişikliklerder sonra Trabzonspor oyuna daha iyi başladı ve de topa sahip olmaya başladı. Ama saha içinde özellikle hücum zenginliğini istenilen seviyeye taşımadı bordo-mavili takım.

Böyle maçlarda galibiyet için en önemlisi oyunu çözmek açısından duran toplardır. Duran toplar oyunda hen zaman en önemli silahlardan biridir.

Nitekim 66. dakikada Felipe Augusto'nun golü ile öne geçmesini bildi Trabzonspor. Ligin boyu her hafta kısalırken telafisi olmayan bu maçlarda puan kaybı yaşamamak önemli.

Fırtına oyunu erteledi ama Eyüpspor deplasmanında üç puanı almasını bildi. Mili aradan sonra oynanacak olan Galatasaray derbisi öncesi moral ve motivasyon açısından bu alınan 3 puan her şeyden önemliydi.