Gereksiz rotasyon!

Victoria Plzen takımını beklediğimden iyi bulduğumu söylemem gerek. Yıldız yok ama inanılmaz bir yardımlaşma ve birlikte hareket etme durumları var. Ayrıca çok sert, temaslı oynuyorlar. Karşılaşmanın hakemi bu sert oyuna müsade edince başta Talisca olmak üzere birçok Fenerbahçeli oyuncu yerden kalkmadı! Aslında bu durum fiziksel yetersizliği gösteriyor. Özellikle Talisca her ikili mücadelede yerde kaldı. Ben Tedesco'nun En- Nesyri'de ne gördüğünü çok merak ediyorum. Zira oynattığı sistemde gol atması zor. En- Nesyri'yi oynatacaksan kaleye yakın oynatacaksın. Uzak kaldığı sürece etkisiz kalıyor. Topu alıp gidecek kadar hızlı değil, adam eksiltecek kadar yumuşak bilekleri yok. E istasyonda olamıyor!

Peki neden bu ısrar?

Ayrıca 7 maçtır kaybetmeyen takımı bozup farklı bir kadroyla çıkmanın ne manası var?

Hep ön alan presi yapmasına alıştığımız Fenerbahçe baskıyı yapamaması bir yana 90 dakika boyunca orta saha üstünlüğünü alamadı. Tedesco ikinci yarı ortalarında yaptığı değişikliklerle pozisyon bulsa da kazanabileceği maçtan 1 puanla ayrıldı. Tedesco'yla ilgili kanaatim devre arası kampından sonra netleşecek.

Gereksiz yere sistemi, oyuncuların yerlerini değiştirmesi bence en büyük yanlışıydı. Duran'a yapılan hareket bence penaltıydı.