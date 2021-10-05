05 Ekim 2021, Salı
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GİRESUNSPOR HABERLERİ: Hakan Karaahmet'ten Hakan Keleş açıklaması!
Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet A Spor radyoda 'Spor Trafiği' programına konuk oldu. Karaahmet, "Takımımız sezon başından bu yana futbol olarak iyi yolda ileriliyor bu sebepten dolayı hoca değiştirmeyi hiç düşünmedik. Sürekli hoca değiştirmek bence doğru değil" ifadelerinde bulundu. Son dakika spor haberleri...
05.10.2021
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