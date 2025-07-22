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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak açıklamalarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Güvenliği Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

22 Temmuz 2025 | 11:12
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