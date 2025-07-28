Taylan Antalyalı: Fatih Terim gibi üst düzey bir hocayla çalışmak ayrıcalıktı
Galatasaray'ın eski futbolcularından Taylan Antalyalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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