Serdar Dursun'dan Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklamalar!
Kariyerine İran ekibi Persepolis'te sürdüren Serdar Dursun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
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