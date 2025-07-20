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Serdar Dursun'dan Hakan Çalhanoğlu için çarpıcı açıklamalar!

Kariyerine İran ekibi Persepolis'te sürdüren Serdar Dursun, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu transferde adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Hakan Çalhanoğlu'nın transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

20 Temmuz 2025 | 17:23
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