Video Spor Toto Süper Lig Videoları Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Yabancı bir teknik adam ile çalışmayı düşünüyoruz

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın: Yabancı bir teknik adam ile çalışmayı düşünüyoruz

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, A Spor'a açıklamalarda bulundu. Açıkalın, Marcus Gisdol ile yolların ayrılmasının ardından kulübün teknik direktör arayışı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

09 Ekim 2025 | 17:56
