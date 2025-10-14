Video Milli Takım Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım maçını tribünden takip etti!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım maçını tribünden takip etti!

A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye - Gürcistan karşılaşmasını tribünden takip etti. İşte o anlar...

14 Ekim 2025 | 22:11
