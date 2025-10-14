Başkan Recep Tayyip Erdoğan A Milli Takım maçını tribünden takip etti!
A Milli Takım'ımız, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki 4. maçında Kocaeli'de Gürcistan'ı konuk etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da Türkiye - Gürcistan karşılaşmasını tribünden takip etti. İşte o anlar...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
Başkan Erdoğan A Milli Takım maçını tribünden takip etti! 14 Ekim 2025 | 12:00
00:14
Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a enfes gol! 14 Ekim 2025 | 12:00
00:06
Milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenman öncesi dua etti 13 Ekim 2025 | 12:00
24:02
Montella: İspanya maçından dersimizi aldık 10 Ekim 2025 | 12:00
02:51
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor 06 Ekim 2025 | 12:00
00:30
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması! 07 Eylül 2025 | 12:00
00:27
Arda Güler'den flaş Lamine Yamal açıklaması! 06 Eylül 2025 | 12:00
01:50
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu 04 Eylül 2025 | 12:00
Bugün
- Milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenman öncesi dua ettiMilli Takım 13 Ekim 2025 | 07:02
- Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a enfes gol!Milli Takım 14 Ekim 2025 | 07:18
- Vincenzo Montella: İspanya maçından dersimizi aldıkMilli Takım 10 Ekim 2025 | 08:05
- Okan Buruk’tan Mauro Icardi’ye Dikkat Çeken Sözler: "Provokasyon..."Galatasaray 13 Ekim 2025 | 03:41