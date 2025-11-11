Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde A Milli Takımımız'dan 7 isme ödül!
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız ve teknik direktör Vincenzo Montella ödüle layık görüldü.
