Video Milli Takım Videoları Eski milli futbolcu Mehmet Topal'dan Romanya eşleşmesi yorumu

Eski milli futbolcu Mehmet Topal'dan Romanya eşleşmesi yorumu

Bir dönem Romanya Ligi'nde teknik direktör olarak da görev yapan eski milli futbolcu Mehmet Topal, Dünya Kupası Elemeleri play-offlarındaki Türkiye-Romanya eşleşmesini değerlendirdi.

20 Kasım 2025 | 19:34
