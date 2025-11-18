Ümit Milliler, Litvanya'yı devirdi! Galibiyeti kolbastıyla kutladı
UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubunu namağlup zirvede tamamlayan Ümit Milli Takımımız, liderliği kolbastı ile kutladı. İşte o görüntüler... | Son dakika spor haberleri
Ümit Milliler, Litvanya'yı devirdi! Galibiyeti kolbastıyla kutladı 18 Kasım 2025 | 12:00
