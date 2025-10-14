Video Milli Takım Videoları Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a enfes gol!

Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a enfes gol!

Ümit Milli Takım'ımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde Macaristan ile karşılaştı. Millilerde Semih Kılıçsoy, Macaristan ağlarına enfes bir gol attı. İşte o gol...

14 Ekim 2025 | 19:23
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

00:14
Semih Kılıçsoy'dan Macaristan'a enfes gol! 14 Ekim 2025 | 12:00
00:06
Milli futbolcu Kenan Yıldız, antrenman öncesi dua etti 13 Ekim 2025 | 12:00
24:02
Montella: İspanya maçından dersimizi aldık 10 Ekim 2025 | 12:00
02:51
Hacıosmanoğlu: İsrail'i kimse istemiyor 06 Ekim 2025 | 12:00
00:30
Hakan Çalhanoğlu'nun babasından flaş transfer açıklaması! 07 Eylül 2025 | 12:00
00:27
Arda Güler'den flaş Lamine Yamal açıklaması! 06 Eylül 2025 | 12:00
01:50
Başkan Erdoğan'dan A Milli Takım'a tebrik telefonu 04 Eylül 2025 | 12:00
12:45
Victor Osimhen İstanbul'da! 30 Temmuz 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN