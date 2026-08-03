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Fenerbahçeli futbolcuya Süper Lig'den talip çıktı!

A Spor Muhabiri Erdem Akbaş, TÜMOSAN Konyaspor'un, Fenerbahçe futbolcusu Ognjen Mimovic için sarı-lacivertlilerden bilgi aldığını aktardı. Süper Lig ve Avrupa’dan başka takımların da Sırp oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı.

03 Ağustos 2026 21:27
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