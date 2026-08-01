Video Fenerbahce Videoları Aziz Yıldırım 'Bir santrfor alacağız' dedi! Transferin tarihini açıkladı

Aziz Yıldırım "Bir santrfor alacağız" dedi! Transferin tarihini açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

01 Ağustos 2026 14:49
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