Aziz Yıldırım "Bir santrfor alacağız" dedi! Transferin tarihini açıkladı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
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