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İsmail Kartal'dan Gornik Zabrze maçı sonrası açıklamalar: Bundan ders çıkarmamız gerek!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maçın ardından açıklamalar yaptı.

29 Temmuz 2026 23:53
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak adını bir üst tura yazdırdı.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal, maç sonrası konuştu. Deneyimli teknik adam, "Maça gerçekten iyi hazırlanmıştık. Rakibimiz de iyi hazırlanmış. İlk devre iyi oynayamadık. İkinci yarıda bambaşka bir Fenerbahçe vardı sahada. Rakibimiz de iyi bir takım. Maç başından sonuna kadar karşılaşmayı bırakmadılar. Turu geçmesini bildik ama bundan ders çıkartmalıyız. Neleri doğru, neleri yanlış yaptık, bunlar üzerine düşünmemiz ve gelişmemiz gerekiyor.

Semedo ve Talisca'nın durumuyla ilgili bilgimiz yok. İçeride buz tedavisi oluyorlar. Sağlık ekibimizin raporuna göre durumları belli olur. Sonuçta bu akşam turu geçen taraf olduk. Daha iyi olacağız. Daha iyi çalışacağız. Bütün taraftarlarımız bize güvensin, bize inansın. Biz yolumuza devam ediyoruz." sözlerini sarf etti.

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