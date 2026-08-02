Ertuğrul Doğan: Şu an istesek 150 milyon euro'luk oyuncu satabiliriz!
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili kulübün 59. yıl kutlamalarında açıklamalar yaptı.
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