Abdullah Kavukcu: Biz son sözümüzü söylemedik!
Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, transferle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...
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