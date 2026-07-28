İsmail Kartal'dan Gornik Zabrze maçı öncesi Marco Asensio ve Mason Greenwood açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve takımın oyuncularından Nelson Semedo, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynanacak rövanş maçı öncesi konuştu.

Portekizli sağ bek Semedo, Gornik Zabrze karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak turu geçmek istediklerini söyledi.

Asensio ve Greenwood ile alakalı konuşan deneyimli İsmail Kartal ise,"Asensio ile aramda sorun olamaz. Takım karakterini oluşturarak, herkesin özlediği iyi futbolu göstermek için çalışıyoruz. Oyuncularımın hepsi değerli, onlarla gurur duyuyorum. İnşallah bu sezon, bu gurur duyduğum oyuncularımla birlikte şampiyon olacağız. Greenwood ile ilgili, bütün oyuncularım şu anda iyi durumda. Ekibimizle beraber süreci doğru götürdüğümüzü düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın hazır olması için zamana ihtiyacı var." dedi.