Beşiktaş'ta Darwin Nunez sesleri! Kulübü kiralamaya sıcak
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i almıştı. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre Al Hilal kulübü golcü futbolcuyu kiralık olarak göndermeye onay verdi. İşte detaylar...
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