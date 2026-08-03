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Beşiktaş'ta Darwin Nunez sesleri! Kulübü kiralamaya sıcak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, gündemine Uruguaylı golcü Darwin Nunez'i almıştı. A Spor Muhabiri Efecan Öztaş'ın haberine göre Al Hilal kulübü golcü futbolcuyu kiralık olarak göndermeye onay verdi. İşte detaylar...

03 Ağustos 2026 00:39
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