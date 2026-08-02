Transferin dikkat çeken takımlarından Trabzonspor, bu yaz döneminde tam 11 eklemeyle kadrosunu güçlendirdi. Bordo-mavililerde gerçekleşen transfer operasyonunun ardından kadro planlaması doğrultusunda takımdan ayrılacak isimler için de çalışmalar sürüyor.

Geçtiğimiz sezonu İspanya LaLiga ekiplerinden Sevilla'da kiralık olarak geçiren Batista Mendy hakkında Trabzonspor kararını verdi. Fotomaç'ta yer alan habere göre bordo-mavili ekip, bonservis geliri elde etmeyi planladığı oyuncular arasında Mendy'e de yer veriyor. Fransız orta saha oyuncusunun menajerinin, Avrupa'daki bazı kulüplerle transfer görüşmelerini sürdürdüğü ve yönetimin olası transferden 3 ila 4 milyon euro beklediği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

25/26 sezonunda Sevilla formasıyla 28 maçta görev alan Mendy, 1 gollük performans sergilemişti. Fransız oyuncunun Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2027 yazında sona erecek.