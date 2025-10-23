Tedesco: Galibiyeti hak ettik
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti ve puanını 6'ya çıkardı. Galibiyetin ardından sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü Domenico Tedesco, takımının çok iyi mücadele ettiğini söyledi ve şunları kaydetti: "Deplasmana gelenler için Kadıköy'de oynamak güç. Taraftarlarımızların atmosferi harikaydı. Güçlü takımlarla oynarken her şeye ihtiyacınız var; birliktelik, atmosfer, taraftar, teknik heyet, takım, başkan... Birlik olmak bu demek. Kesinlikle iyi bir iş çıkardık. Stuttgart da gücünü gösterdi, güçlü bir takım. Almanya'da 3. sıradalar, tesadüf olmadığını gördük. Geçen sezon Almanya Kupası'nı kazandılar, Şampiyonlar Ligi'nde oynadılar. Takımları kaliteli. Ben takımımla, sonuçla gurur duyuyorum. Hak ettik galibiyeti. Hep birlikte bunu başardık. Taraftarlarımız da bunu çok hak etti."
