Video Besiktas Videoları Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın En İyi 10 Numarası Rafa Silva seçildi

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın En İyi 10 Numarası Rafa Silva seçildi

Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın En İyi 10 Numarası ödülünün sahibi Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva seçildi. Portekizli futbolcunun ödülünü Beşiktaş Medya ve İletişim Grubu Koordinatörü Bülent Ülgen aldı.

11 Kasım 2025 | 12:03
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:16
Turkuvaz Medya Spor Zirvesi'nde Yılın En İyi 10 Numarası Rafa Silva seçildi 11 Kasım 2025 | 12:00
01:25
Serdal Adalı: Cumhurbaşkanımız'dan Allah razı olsun 02 Kasım 2025 | 12:00
02:27
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Serdal Adalı açıkladı 30 Ekim 2025 | 12:00
03:19
Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik" 30 Ekim 2025 | 12:00
01:25
Serdal Adalı: 12 transfer yaptık hala eksiğimiz var 30 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Serdal Adalı: Sergen Yalçın takımın halinden memnun değil 30 Ekim 2025 | 12:00
00:21
Beşiktaş RAMS Park'a ulaştı! 04 Ekim 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı'dan Abraham ve ayrılık açıklaması! 17 Eylül 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN