Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Serdal Adalı açıkladı
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, mutsuz olduğu iddia edilen Rafa Silva'nın geleceği hakkında konuştu.
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:27
Rafa Silva Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Serdal Adalı açıkladı 30 Ekim 2025 | 12:00
03:19
Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik" 30 Ekim 2025 | 12:00
01:25
Serdal Adalı: 12 transfer yaptık hala eksiğimiz var 30 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Serdal Adalı: Sergen Yalçın takımın halinden memnun değil 30 Ekim 2025 | 12:00
00:21
Beşiktaş RAMS Park'a ulaştı! 04 Ekim 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı'dan Abraham ve ayrılık açıklaması! 17 Eylül 2025 | 12:00
05:32
Beşiktaş'a Sambacı kanat! Ferreirinha... 10 Eylül 2025 | 12:00
04:35
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny, İstanbul'da! 01 Eylül 2025 | 12:00
Bugün
- Süper Lig hakemi Zorbay Küçük suç duyurusunda bulunduSpor Toto Süper Lig 30 Ekim 2025 | 11:10
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bahis soruşturmasıyla ilgili ilk açıklama!Diğer 30 Ekim 2025 | 05:02
- Zeki Uzundurukan: Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacakSpor Toto Süper Lig 27 Ekim 2025 | 01:42
- Kim Milyoner Olmak İster'de Fatih Terim sorusu!Diğer 26 Ekim 2025 | 10:29