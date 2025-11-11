Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın nasıl izlenir? ATV donmadan, HD izleme linki

Televizyonun en çok izlenen programlarından biri olan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 11 Kasım 2025 tarihinde ATV ekranlarında saat 10.00’da yeniden izleyiciyle buluşuyor. Programda, yıllar önce kapanmayan dosyaların yeni ipuçlarıyla tekrar açılması, uzmanların olay analizleri ve canlı bağlantılarla olay yerlerinden aktarılacak sıcak gelişmeler yer alıyor.

MÜGE ANLI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

👉 Eşinden izinsiz evini sattı, kayıplara karıştı.Halime Şahin iddialarının odağındaki eşi Osman Şahin'i arıyor...

47 yaşındaki Osman Şahin 21 Ekim'de 27 yıllık yuvasını terk edip Ankara'dan kayıplara karıştı. Karısı Halime Şahin onu aramak için canlı yayına katıldı. Osman Şahin'in karısını aldattığı, eşinden izinsiz evini satıp ziynet eşyalarla kaçtığı ileri sürüldü.

👉 Önce annesini sonra babasını dolandırdığı iddiası...İslim Güleç'ten 80 gündür haber yok.

31 yaşındaki bir çocuk annesi İslim Güleç 27 Ağustos Çarşamba günü Adıyaman'dan kayboldu. Babası Müslüm onu aramak için stüdyoya geldi. Annesinin okuma yazma bilmemesinden faydalanıp üç milyonluk evini ve babasının kendisine aldığı 400 bin liralık arabasını satıp kayıplara karışan İslim'in nerede olduğu konuşuldu.

👉 Dımbazlar göletine hesaplaşmak için mi gittiler? ''Gelinim oğlumun tüfeğini alıp babaevine sakladı''



Samime Kayaslan gölete gittikleri sırada eşi İbrahim Kayaslan'ın telefonda konuştuğunu ertesi günün işlerini planladığını söyledi. İntihar etmek gibi bir düşüncesi yoktu dedi. Eşinin kendisinin telefonunda mesajlar yakaladığını o günden sonra kendisine soğuk davrandığını anlattı.

ATV CANLI YAYIN İZLE

Televizyon izleyicileri kadar dijital platform kullanıcılarını da düşünen ATV, 2025 yılında canlı yayınlarını yalnızca televizyon ekranlarından değil, aynı zamanda resmi web sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden de izleyiciyle buluşturuyor.

ATV CANLI NASIL İZLENİR?

ATV'nin başarısında, yıllardır devam eden kaliteli yayın politikası, izleyicilerin ilgiyle takip ettiği yapımlar ve her daim güncel kalmayı başaran içerikler etkili oluyor. Gündüz kuşağında izleyicilere keyifli saatler sunan programlar, akşam kuşağında ise aksiyon, dram ve romantizmi bir araya getiren diziler ekranlara taşınıyor.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6

ATV FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

atv' nin SD ve HD yayınları yeni uydu değerlerini uydu alıcılarına aşağıdaki biçimde yükleyebilirsiniz; SD ve HD yayınlarımız tek frekanstan taratılır.

a. Ana menüye girebilmek için ; uzaktan kumandanızda ' MENÜ ' veya ' SETUP ' yazan düğmeye basınız .

b. Uydu alıcısı marka modeline göre ; ' KANAL ARAMA ' , ' MANUEL ARAMA ' , ' KANAL EKLEME ' , ' EL İLE ARAMA ' gibi menülerden hangisi beliriyor ise YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak ona gelip ' OK ' e basınız.

c. Açılan pencerede yine uydu alıcısının marka modeline göre ; ' TP FREKANSI ' , ' ALIŞ FREKANSI ' , ' FREKANS ' , ' UYDU FREKANSI ' seçeneklerinden biri belirecektir , YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak atv yeni frekansı olan ' 12053 ' değerini girin.

d. Yine aynı pencerede ' SEMBOL ORANI ' yada ' SYMBOL RATE ' değeri olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip kumandada bulunan rakam tuşlarını kullanarak ' 27500 ' girin..

e. Yine aynı pencerede bulunan ve ' POLARIZASYON ' yada ' POL ' şeklinde bir yazı olacaktır. YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' H ' , ' HORIZONTAL ' yada ' YATAY ' olacak şekilde değiştirin.

f. Yine aynı yerde bulunan ' FEC ' değerini değiştirmek için YUKARI - AŞAĞI tuşlarını kullanarak o seçeneğin üstüne gelip sonra SAĞ - SOL ok tuşlarıyla ' 5 / 6 ' seçilmelidir. Bazı uydu alıcılarında bu değerin girilebileceği bir alan bulunmamaktadır. Bu durumda bu değerin girilmesine gerek yoktur.

g. Son olarak ' OK ' tuşuna basarak atv yeni Uydu parametrelerini kaydetmiş olacaksınız. Aramayı tamamlayabilmek için Uydu Alıcısı marka modeline göre değişen ' ARAMA BAŞLAT ' yada ' TP ARA ' seçeneğinin üstüne gelerek arama işlemi başlatmanız gerekmektedir.

h. Arama işlemi tamamlandıktan sonra Uydu Alıcısı yeni aranan kanalı kanal listesinin en sonuna kaydedecektir.

atv yayın akışı için tıklayın 👉atv CANLI YAYIN için tıklayın

