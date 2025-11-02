Video Besiktas Videoları Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Dikilitaş Projesi açıklaması! "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Dikilitaş Projesi açıklaması! "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun"

Beşiktaş’ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul toplantısı gerçekleştirildi. Siyah beyazlıların başkanı Serdal Adalı genel kurulda önemli açıklamalarda bulundu. Adalı, Dikilitaş Projesi ile ilgili olarak "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

02 Kasım 2025 | 12:20
