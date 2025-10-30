Video Besiktas Videoları Serdal Adalı: Sergen Yalçın takımın halinden memnun değil

Serdal Adalı: Sergen Yalçın takımın halinden memnun değil

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, "Sergen Hoca takımın genel halinden memnun değil, bir anca önce bir şeyler olsun istiyor." dedi.

30 Ekim 2025 | 23:04
VİDEO DEVAM EDİYOR
A SPOR - TÜRKİYE’NİN 1 NUMARALI SPOR KANALI!

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

03:19
Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik" 30 Ekim 2025 | 12:00
01:25
Serdal Adalı: 12 transfer yaptık hala eksiğimiz var 30 Ekim 2025 | 12:00
02:37
Serdal Adalı: Sergen Yalçın takımın halinden memnun değil 30 Ekim 2025 | 12:00
00:21
Beşiktaş RAMS Park'a ulaştı! 04 Ekim 2025 | 12:00
00:51
Serdal Adalı'dan Abraham ve ayrılık açıklaması! 17 Eylül 2025 | 12:00
05:32
Beşiktaş'a Sambacı kanat! Ferreirinha... 10 Eylül 2025 | 12:00
04:35
Beşiktaş'ın yeni transferi Cerny, İstanbul'da! 01 Eylül 2025 | 12:00
23:07
Beşiktaş'ta Solskjaer'den Lausanne maçı öncesi sakatlık açıklaması! 27 Ağustos 2025 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN