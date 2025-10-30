Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik"
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili, "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.
