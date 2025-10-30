Video Besiktas Videoları Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik"

Serdal Adalı'dan bahis skandalıyla ilgili açıklama! "İnanılmaz bir rezillik"

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, hakemlerin bahis oynamasıyla ilgili, "Hakemlerin bahis oynaması konusunda inanılmaz bir rezillik yaşıyoruz. Bahis konusunun üstüne gittiği için İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimini tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

30 Ekim 2025 | 23:27
