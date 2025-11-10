Uzak Şehir 37. Bölüm TEK PARÇA canlı izle!

Uzak Şehir 37. bölüm ekranlara geldi! Dizinin yeni bölümünde duygusal sahneler ve beklenmedik olaylar izleyenleri derinden etkiledi. Yayın sonrası binlerce kişi “Uzak Şehir 37. bölüm tek parça izle” araması yapmaya başladı. Bu bölümde geçmişle yüzleşmeler, yeni kararlar ve büyük itiraflar damga vuruyor. Diziyi kaçıranlar için Uzak Şehir son bölüm izleme linki şimdi yayında!

A Spor

Giriş Tarihi: 10.11.2025 14:36

Paylaş





ABONE OL

Uzak Şehir 37. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi! Yeni bölümde heyecan, aşk ve entrika dolu anlar yaşanıyor. Dizinin 37. bölümü yayınlanır yayınlanmaz, tek parça full izleme linki merakla araştırılıyor. Uzak Şehir'in son bölümünde karakterler arasındaki dengeler değişirken, sürpriz gelişmeler izleyenleri şaşırttı. Kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Uzak Şehir 37. bölüm tek parça izle seçeneği resmi platform üzerinden erişime açıldı. Uzak Şehir 36. bölümde neler oldu? Kanal D Uzak Şehir 37. Bölüm nasıl izlenir?

Uzak Şehir tüm bölümleri izlemek için tıklayın!

Uzak Şehir son bölümü izlemek için tıklayın!

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ecmel'in Cihan'a açtığı savaş, Albora Ailesi'ni sarsacak bir fırtınaya dönüşür.

Alya, Cihan'ı bu yangının ortasında korumak için kendi kurallarını koyarken; korkusuz adımlarıyla rüzgârın yönünü değiştirir. Onun cesareti Cihan'ı gururlandırır.

Şahin'in öğrendiği gerçek ise her şeyi altüst eder. Boran'ı azmettirenin kendi babası olduğunu öğrenen Şahin, vicdanının ağırlığı altında ezilir. Gerçeği Cihanlara itiraf ederek af dilerken, hesabı kendi elleriyle keser.

Uzak Şehir 37. Bölüm İzle

UZAK ŞEHİR 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Boran'ın gözünü açması Cihan'la Alya'yı yeni bir sınavın eşiğine getirir. Cihan, Alya'ya duyduğu aşkın tam ortasında Boran'ın varlığıyla kendini sönmeyen bir yangının ortasında bulur. Alya ise kalbindeki duyguları saklamadan dile getirirken, Cihan'ı kaçtığı gerçekle yüzleşmeye zorlar.

UZAK ŞEHİR KONUSU NEDİR?

Alya Albora, vefat eden eşinin vasiyetini yerine getirmek için cenazesi ve beş yaşındaki oğluyla Kanada'dan Mardin'deki Albora topraklarına gelir. Ancak bu gelişin bir dönüşü ve Albora'dan çıkışı yoktur. Albora aşiretinin başı Cihan Albora, Alya'nın çırpınışlarına kayıtsız kalmasa da çocuğunu alıp gitmesine izin vermez. Geçmişin karanlığı, saklanan sırlar ve bölgenin gerçeği ile yüzleşen Alya Albora, kendini kocasının ailesiyle büyük bir mücadele içinde bulur.

UZAK ŞEHİR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Uzak Şehir 37. Bölüm İzle

Sadakat, Cihan ve Alya'yı artık ayıramayacağını anladığında, Boran'a geçmişini hatırlatmak için elindeki en güçlü kozu devreye sokar. Ancak bu uğurda her şeyi göze alabilecek midir, yoksa derinlerde sakladığı merhamet yeniden filizlenip onu durduracak mıdır?

Uzak Şehir 37. Bölüm İzle



Öte yandan Ecmel ve Demir, Cihan'ı ortadan kaldırmak için gizli planlarını sessizce hayata geçirir. Babasının kurduğu tuzaktan habersiz olan Şahin'in yaptığı ihbar, geri dönüşü olmayan bir savaşı başlatır. Cihan ve ailesi üzerlerine kurulan bu büyük kumpastan kurtulmaya çalışırken, olaylar kontrol edilemez bir hal alır. Albora konağı savunmasız kalırken, ölümle burun buruna gelen Alya'ya yardım eli kimden uzanacaktır?

ATV CANLI YAYIN