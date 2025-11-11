Necip Uysal: Hayatım boyunca Bahsin B'sinin yanından geçmedim
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) başlattığı bahis soruşturması kapsamında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulunmasının ardından açıklamalar yaptı. Uysal, "Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu çünkü yapmadığım bir şey. Hayatım boyunca ne bahsin B'sinin yanından geçmişim, telefonuma indirmemişim, üyeliğim yoktur" dedi.
Necip Uysal: Hayatım boyunca Bahsin B'sinin yanından geçmedim
