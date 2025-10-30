Video Besiktas Videoları Serdal Adalı: 12 transfer yaptık hala eksiğimiz var

Serdal Adalı: 12 transfer yaptık hala eksiğimiz var

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Adalı, "Önümüzde bir transfer dönemi daha var. 12 transfer yaptık, hâlâ eksiğimiz var, katılıyorum. Taraftarlarımız içini rahat tutsun. Bu takım olacak, olmama ihtimali yok." ifadelerini kullandı.

30 Ekim 2025 | 23:13
