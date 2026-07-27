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Beşiktaş'ta Önder Özen'den Mohamed Salah açıklaması!

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özen, Salah transferindeki son durumu da aktardı. İşte o sözler...

27 Temmuz 2026 20:23
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