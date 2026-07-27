Beşiktaş'ta Önder Özen'den Mohamed Salah açıklaması!
Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Özen, Salah transferindeki son durumu da aktardı. İşte o sözler...
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:30
Beşiktaş Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu! 27 Temmuz 2026 23:20
49:39
Beşiktaş'ta Önder Özen'den Mohamed Salah açıklaması! 27 Temmuz 2026 20:23
25:12
Vincenzo Italiano'dan yeni transfere övgü: Beni şaşırttı 22 Temmuz 2026 14:37
03:48
Beşiktaş'ın Mohamed Salah transferinde son durum ne? Canlı yayında açıkladı | İZLE 21 Temmuz 2026 13:30
06:20
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Salah açıklaması! 19 Temmuz 2026 16:02
03:22
Mohamed Salah Beşiktaş yolunda! 17 Temmuz 2026 14:24
03:53
Beşiktaş orta saha transferi için Bitello'yu gündemine aldı 17 Temmuz 2026 10:28
24:51
Dolmabahçe'de Trossard için görkemli imza töreni 16 Temmuz 2026 19:46
Son 24 Saatte En Çok İzlenenler
- Beşiktaş Salah'ın alternatifini İtalya'da buldu!Besiktas 27 Temmuz 2026 23:18
- SON DAKİKA | Trabzonspor, Rene Mitongo İle Her Konuda Anlaşmaya Vardı!Transfer Raporu 27 Temmuz 2026 23:58
- Okan Buruk'tan transfer açıklaması! "En iyi oyuncuları kadroya katacağız!"Galatasaray 27 Temmuz 2026 23:49
- Beşiktaş'ta Önder Özen'den Mohamed Salah açıklaması!Besiktas 27 Temmuz 2026 20:16