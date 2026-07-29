Vincenzo Italiano'dan Midtjylland maçı öncesi açıklama: Farklı 11'ler kullanmam abartılıyor!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ve takımın oyuncularından Salih Özcan, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile oynanacak rövanş maçı öncesi konuştu.

Karşılaşmayı değerlendiren Salih Özcan, "Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım, antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçtaki iyi oyunun sebebi budur. Takım da çok kaliteli. Gol yememeliyiz. Savaşacağız. İlk maçtaki gibi değil, şansları bulunca atmamız lazım. Kontrolü almamız lazım. Yeneriz inşallah." dedi.

Vincenzo Italiano ise,"Perşembe günü bizim için çok önemli bir gün. Geçen hafta yaptıklarımızı tekrarlamalıyız, değerli bir oyun oynadık. Elimizde küçük bir avantaj var. Şimdi deplasmanda işimiz zor. Evinde iyi oynayan bir takım onlar. Biz de şansımızı denemek, elimizden geleni yapmak, turu geçmek istiyoruz. Umarım biz başarılı taraf oluruz. Farklı ilk 11'ler kullanmam abartılıyor. Son yıllarda hep üç kupada mücadele ettim; Avrupa, lig ve kupa. O yüzden rotasyon yapmak zorundaydım. Daha taze oyuncuları kullandım. Amaçlarımdan biri, oynamayanları gruba daha çok dahil etmek isterim. Geçen hafta oynayanlardan büyük bölümü sahada olacak. Yarın sabah son kararımı vereceğim. Bu kararımın ardından, geçen hafta sahada iyi işler çıkaran arkadaşlar tekrar şans bulacak. Umarım bizim için pozitif bir maç olur." ifadelerini kullandı.