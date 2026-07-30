2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda heyecan başlıyor. Son Avrupa şampiyonu unvanıyla sahaya çıkacak olan A Milli Kadın Voleybol Takımımız, A Grubu ilk maçında evinde Letonya ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde voleybolseverler arama motorlarında "Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta?", "Filenin Sultanları Letonya maçı hangi kanalda?", "CEV EuroVolley 2026 Türkiye ilk maçı ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. İşte Filenin Sultanları'nın turnuvadaki açılış maçı, başlama saati, oynanacağı salon ve yayın detayları...

2023 yılında elde ettiği tarihi zaferle Avrupa Şampiyonluğu kupasını müzesine götüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, unvanını koruma hedefiyle 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sahnesine adım atıyor. Ev sahiplerinden biri olduğumuz bu dev organizasyonda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, şampiyonadaki ilk sınavını Letonya karşısında verecek. Karşılaşma öncesinde voleybol tutkunları ve milli takım taraftarları arama motorlarında "Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?", "Filenin Sultanları Letonya maçı saat kaçta?", "Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Filenin Sultanları maçı nerede oynanacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye - Letonya açılış maçının tarihi, saati, salon bilgisi ve tüm detayları...

TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımımızın A Grubu'ndaki ilk mücadelesi olan Türkiye - Letonya karşılaşması, 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi taraftar desteğiyle gerçekleşecek mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.

TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yolculuğundaki tüm karşılaşmalar gibi Türkiye - Letonya açılış maçı da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ

Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

21 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Letonya

23 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Slovenya

24 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Macaristan

26 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Almanya

28 Ağustos 2026

19.00 Türkiye-Polonya