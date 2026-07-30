2023 yılında elde ettiği tarihi zaferle Avrupa Şampiyonluğu kupasını müzesine götüren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, unvanını koruma hedefiyle 2026 CEV Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası sahnesine adım atıyor. Ev sahiplerinden biri olduğumuz bu dev organizasyonda A Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları, şampiyonadaki ilk sınavını Letonya karşısında verecek. Karşılaşma öncesinde voleybol tutkunları ve milli takım taraftarları arama motorlarında "Türkiye - Letonya voleybol maçı ne zaman?", "Filenin Sultanları Letonya maçı saat kaçta?", "Türkiye - Letonya maçı hangi kanalda yayınlanacak?" ve "Filenin Sultanları maçı nerede oynanacak?" başlıklarını yoğun bir şekilde araştırıyor. İşte 2026 CEV Kadınlar Avrupa Şampiyonası Türkiye - Letonya açılış maçının tarihi, saati, salon bilgisi ve tüm detayları...
TÜRKİYE - LETONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımımızın A Grubu'ndaki ilk mücadelesi olan Türkiye - Letonya karşılaşması, 21 Ağustos 2026 Cuma günü oynanacak. İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda ev sahibi taraftar desteğiyle gerçekleşecek mücadele Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak.
TÜRKİYE - LETONYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Filenin Sultanları'nın Avrupa Şampiyonası yolculuğundaki tüm karşılaşmalar gibi Türkiye - Letonya açılış maçı da TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyicilerle buluşacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ
Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:
21 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Letonya
23 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Slovenya
24 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Macaristan
26 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Almanya
28 Ağustos 2026
19.00 Türkiye-Polonya