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Midtjylland-Beşiktaş maçında penaltı kararı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, Midtjylland karşısında 76. dakikada penaltı kazandı. İşte detaylar...

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Midtjylland-Beşiktaş maçında penaltı kararı!

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'a konuk oldu. Karşılaşmanın 76. dakikasında siyah-beyazlı ekipte İlhan Fakılı, Kristensen'in müdahalesi ile ceza sahasında yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltıyı gösterdi.

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Midtjylland-Beşiktaş maçında penaltı kararı! - 1

Midtjylland-Beşiktaş maçında penaltı kararı! - 2

(Görüntüler S Sport'tan alınmıştır)

#Beşiktaş #Midtjylland
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