Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Trabzonspor, kamp etabındaki ikinci ciddi sınavında Katar temsilcisi Al Sadd ile karşı karşıya geliyor! İlk hazırlık müsabakasında alınan mağlubiyeti unutturmak ve taktiksel uyumu en üst seviyeye çıkarmak isteyen bordo-mavililer, sahadan galibiyetle ayrılarak moral depolamayı hedefliyor. Trabzonspor-Al Sadd maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

Trabzonspor-Al Sadd maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Bordo-mavililer, yeni sezon öncesi güç depolama çalışmalarına Avusturya kampında gerçekleştirdiği antrenmanlarla devam ediyor. İkinci etap çalışmaları kapsamında Katar liginin son şampiyonu karşısında zorlu bir sınava çıkan temsilcimiz, saha içi organizasyonunu geliştirmek ve oyuncuların maç ritmini artırmak niyetinde. Anif Stadyumu'nun ev sahipliği yaptığı bu önemli karşılaşmada, her iki teknik adamın da farklı sistemleri deneyerek takımlarının hazırlık seviyesini ölçmesi bekleniyor. Trabzonspor-Al Sadd maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR



TRABZONSPOR 0-1 AL SADD



Roberto Firmino 35'



(2. YARI OYNANIYOR)

KARŞILAŞMANIN İLK 11'LERİ



Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Cabral, Folcarelli, Bouchouari, Muçi, Aral, Saviolo, Onuachu.



Al Sadd: Saad, El Hannach, Tarek, Bounacer, Otavio, Guilherme, Claudinho, Soria, Hashim, Firmino, Mujica.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor'un hazırlık mücadelesi, 30 Temmuz Perşembe günü oynanıyor.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anif Stadyumu'nda oynanacak mücadele, Türkiye Saati İle 19.00'da başladı.

TRABZONSPOR-AL SADD MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-Al Sadd hazırlık maçı HT Spor ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.