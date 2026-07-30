Vincenzo İtaliano: Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda temsilcimiz Beşiktaş, Midtjylland'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"İlk maçtan dolayı çok mutluyum. İlk maçta gayet iyi bir iş çıkardık. Şu anda avantaj elimizde, bu yüzden konsantre, akıllı olmalıyız. Kendimiz gibi olmalıyız. Gol şansı yaratmalıyız. İyi oynayıp bu turu geçmek istiyoruz. Biz kimliğimizden ödün vermek istemiyoruz. Sahada ne yaptığını bilen bir takım yaratmak istiyoruz. Dikkatli olmalıyız. Rakibe şans vermemeliyiz. Top bizdeyken ilk maçtaki gibi oynamak, gol şansı yaratmak istiyoruz. Gerçek bir takımın hem içeride hem de dışarıda mentalitesi bu şekilde olması gerekiyor."