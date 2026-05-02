Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde İtalya temsilcisi Scandicci ile kozlarını paylaşacak. Avrupa’da finale adını yazdırmak isteyen turuncu-beyazlı ekip, kritik mücadelede galibiyet hedefliyor. Boskovic ve takım arkadaşlarının performansı merakla beklenirken, taraftarlar “Eczacıbaşı - Scandicci maçı saat kaçta başlayacak?”, “Hangi kanalda yayınlanacak?” ve “Canlı izleme linki var mı?” sorularını araştırıyor. İşte CEV Şampiyonlar Ligi yarı finali Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı canlı yayın kanalı, maç saati ve mücadeleye dair merak edilenler.

CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Eczacıbaşı Dynavit ile Scandicci karşı karşıya geliyor. Avrupa'nın en prestijli voleybol organizasyonunda finale yükselmek isteyen Eczacıbaşı Dynavit, güçlü rakibi Scandicci karşısında kritik bir mücadeleye çıkacak. Boskovic önderliğinde sahaya çıkacak olan temsilcimiz, taraftarına zafer yaşatmak istiyor. Voleybolseverler ise "Eczacıbaşı Dynavit - Scandicci maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" ve "CEV Şampiyonlar Ligi yarı final maçı canlı nasıl izlenir?" sorularına yanıt arıyor. İşte Eczacıbaşı - Scandicci maçının canlı yayın bilgileri, kadrolar ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

ECZACIBAŞI DYNAVIT - SCANDICCI MAÇI SAAT KAÇTA?

CEV Şampiyonlar Ligi dörtlü final (Final Four) ilk maçında temsilcimiz sahaya çıkıyor. Karşılaşma 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü (bugün) oynanacak.

ECZACIBAŞI DYNAVIT - SCANDICCI MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybol heyecanı Türkiye'de şifresiz ve canlı TRT Spor Yıldız olarak ekranlara gelecek.

MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR

Dörtlü final formatında oynanan bu turda, tek maç üzerinden galip gelen ekip adını finale yazdıracak. Eczacıbaşı'nda Tijana Boskovic'in performansı merakla beklenirken, Scandicci cephesinde de dünya yıldızları sahada olacak. Bu maçı kazanan takım, diğer yarı final eşleşmesinin (VakıfBank - Imoco Volley Conegliano) galibiyle şampiyonluk için karşılaşacak.

FİNAL MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Organizasyonda final ve üçüncülük maçları, 3 Mayıs Pazar günü oynanacak.