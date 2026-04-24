Galatasaray HDIS-Ziraat Bankkart maçı ne zaman? Saati ve kanal bilgisi!

Voleybol Efeler Ligi final serisinde kritik ikinci maç bugün oynanıyor. Serinin açılış maçını kazanan Ziraat Bankkart, Galatasaray HDI Sigorta deplasmanında farkı 2-0'a çıkarmak için sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip ise kendi seyircisi önünde oynayacağı bu maçta seriyi dengelemek ve avantajı ele geçirmek istiyor. 3 galibiyete ulaşan takımın şampiyonluk kupasını kaldıracağı heyecan dolu seride her maç final havasında geçiyor. Galatasaray'ın ev sahipliği avantajı mı, yoksa Ziraat Bankkart'ın ilk maçtaki performansı mı belirleyici olacak? İşte Galatasaray HDI Sigorta-Ziraat Bankkart maçının tüm detayları!