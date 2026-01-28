Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 8. ve son hafta maçında Manchester City deplasmanına konuk oldu. Sarı-kırmızılılarda Mario Lemina, 19. dakikada sarı kart gördü. Lemina, Galatasaray'ın play-off turuna yükselmesi halinde ilk maçta forma giyemeyecek.
Galatasaray'da Mario Lemina cezalı duruma düştü!
Yayın Tarihi: 29.01.2026 - 00:07