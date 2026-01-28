UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda Manchester City iler karşılaşacak olan Galatasaray'da Yunus Akgün, maç öncesinde konuştu.

Bu tarz büyük maçlarda motivasyonlarının farklı olduğunu söyleyen Akgün, "Çok güçlü ve çok önemli bir takıma karşı oynayacağız. Bunun bilincindeyiz. Biz de Galatasaray'ız. Böyle maçlarda iyi oynuyoruz, iyi motive oluyoruz. Kazanmaya geldik. Son 16 turu için kazanmak istiyoruz. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmaya geldik, kazanıp taraftarımızı ve camiamızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.