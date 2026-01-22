Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, İtalyan pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi'yle sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüp, açıklamasında 22 yaşındaki oyuncuya Beşiktaş forması altında başarı diledi.
Voleybol kariyerine 2019 yılında İtalyan ekibi Volleyro'da başlayan Adelusi, 2024-2025 sezonuna kadar ülkesinin çeşitli takımlarında forma giydi.
Bu sezon başında Türk Hava Yolları'yla Sultanlar Ligi'ne adım atan Adelusi, Türkiye kariyerini Beşiktaş'ta sürdürecek.
Kadın Voleybol Takımımız, pasör çaprazı Anna Eniola Adelusi ile sözleşme imzaladı.
Anna Eniola Adelusi'ye Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz.
