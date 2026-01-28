UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında Manchester City ile deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk maç öncesi konuştu.

Buruk, "Cesur olmamız gerekiyor. Galatasaray'ın oyununu sahaya koymamız gerekiyor. Top rakipteyken planlarımız var. Top bizdeyken planlarımız var. Ufak tefek ağları olan oyuncularımız var, Yunus ve Torreira gibi. Oyunun devamında kullanılabilecek durumdalar. Onlara da bir parantez açmak lazım. Yunus bu anlamda sakat olsa bile takımla olmaya çalışıyor. Bu bizim için çok önemli ve değerli. Torreira'nın da ufak bir ağrısı oldu. O da bugün bizimle olacak. Diğer oyuncularımız da hazır bekliyor. Top bizdeyken ve top rakipteyken planlarımızı uygulamamız gerekiyor. sözlerini sarf etti.