Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Yasin Özcan

Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.

Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."