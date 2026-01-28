Beşiktaş, ara transfer dönemindeki ilk transferini resmen açıkladı. Siyah-beyazlılar, Yasin Özcan ile 1+4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Yasin Özcan
Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa FC Limited ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-30 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır.
Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."
Resmi Açıklama | Yasin Özcan— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 28, 2026
