Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Medicana, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8. galibiyetini aldı. Gebze Belediyespor ise 9. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Erol Akbulut, Tuncay Sevim
Fenerbahçe Medicana: Drzyzga, Ngapeth, Barthelemy, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Mert Matic (Burutay Subaşı, Caner Dengin, Mirza Lagumdzija, Franca, Mustafa Cengiz, Galvez)
Gebze Belediyespor: Yiğit Yıldız, Tervaportti, Yasin Aydın, Kemal Kayhan, Suarez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Taner Kabakçı, Mustafa Susam, Kadir Gürkan Uz)
Setler: 25-18, 18-25, 25-22, 25-23
Süre: 112 dakika (27, 25, 30, 30)